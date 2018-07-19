Си Цзиньпин станет главным гостем ВЭФ-2018

По словам посла России в Китае Андрея Денисова, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в ВЭФ-2018, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Как отметил дипломат, китайский лидер станет главным гостем форума. Ранее свое участие в ВЭФ подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Восточный экономический форум 2018 года, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Об этом пишет РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что Си Цзиньпина ожидают в качестве главного гостя мероприятия.

Ранее свое участие в ВЭФ подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как напомнил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, в 2017 году участие в работе форума принимала делегация Хоккайдо, благодаря чему удалось подписать ряд документов и с Сахалинской областью, и с Приморском краем.

Вместе с тем 22 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Пхеньян пока не дал ответа на переданное лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение посетить ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдёт на территории кампуса ДВФУ. Во Владивосток съедутся главы государств, представители бизнеса и иностранные инвесторы.