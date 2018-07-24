Путин предложил Греции помощь в борьбе с лесными пожарами

Владимир Путин направил телеграмму руководству Греции, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами лесных пожаров. Президент России предложил Афинам помощь в борьбе с последствиями стихийного бедствия. По последним данным, число жертв пожаров превысило 60 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Греции в связи с жертвами лесных пожаров. По словам главы государства, россияне разделяют скорбь братского народа.

"Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин выразил готовность оказать Греции помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.

Лесные пожары бушуют в нескольких регионах Греции. Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия стали уже 60 человек.