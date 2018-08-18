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Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище

17:34
  • суббота
  • 18 августа 2018

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили детского писателя Эдуарда Успенского. Проводить его в последний путь пришли десятки людей с цветами.

Детский писатель Эдуард Успенский похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с композитором Владимиром Шаинским - автором музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, - а также писателем Владимиром Войновичем. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Проводить автора в последний путь пришли десятки людей с цветами. У могилы установлены большие траурные венки.

Прощание с автором книг о Дяде Фёдоре, коте Матроскине, крокодиле Гене и Чебурашке прошло в субботу в Центральном доме литераторов.

Один из самых известных детских писателей в России ушёл из жизни 14 августа. Ему было 80 лет.

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