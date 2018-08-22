ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО отказались считать себя угрозой для России

22:28
  • среда
  • 22 августа 2018

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что действия альянса, развернувшего на востоке Европы около четырех тысяч человек, носят оборонительный характер. Так она отреагировала на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы ПРО США вблизи своих границ.

Действия НАТО, развернувшей на востоке альянса около четырех тысяч человек, носят оборонительный характер. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Так она прокомментировала слова президента России Владимира Путина о приближении военной инфраструктуры альянса к границам нашей страны, передает ТАСС.

"Действия НАТО носят оборонительный характер, они пропорциональны и находятся в полном соответствии с нашими международными обязательствами. НАТО развернула около четырех тысяч человек в восточной части альянса для сдерживания любой возможной агрессии. Эти силы не могут быть сопоставлены с дивизиями, развернутыми Россией", - подчеркнула Лунгеску.

Вместе с тем, она не упомянула о создающейся в Румынии "черноморской" тренировочной дивизии НАТО, перебрасываемой в Польшу танковой бригаде США, увеличении до 40 тысяч человек Сил реагирования альянса и о быстро наращиваемых усилиях НАТО по модернизации транспортной инфраструктуры для переброски возможных подкреплений к границам России.

Также она не сказала о создании стратегической системы ПРО в Европе, которое началось до украинского кризиса в 2014 году.

Ранее Путин сказал, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны США вблизи своих границ. По его словам, системы американской ПРО могут использоваться, в том числе, и для пусков ракет средней дальности.

Главное сегодня
Саммит НАТО
Саммит НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение