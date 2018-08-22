В НАТО отказались считать себя угрозой для России

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что действия альянса, развернувшего на востоке Европы около четырех тысяч человек, носят оборонительный характер. Так она отреагировала на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы ПРО США вблизи своих границ.

Действия НАТО, развернувшей на востоке альянса около четырех тысяч человек, носят оборонительный характер. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Так она прокомментировала слова президента России Владимира Путина о приближении военной инфраструктуры альянса к границам нашей страны, передает ТАСС.

"Действия НАТО носят оборонительный характер, они пропорциональны и находятся в полном соответствии с нашими международными обязательствами. НАТО развернула около четырех тысяч человек в восточной части альянса для сдерживания любой возможной агрессии. Эти силы не могут быть сопоставлены с дивизиями, развернутыми Россией", - подчеркнула Лунгеску.

Вместе с тем, она не упомянула о создающейся в Румынии "черноморской" тренировочной дивизии НАТО, перебрасываемой в Польшу танковой бригаде США, увеличении до 40 тысяч человек Сил реагирования альянса и о быстро наращиваемых усилиях НАТО по модернизации транспортной инфраструктуры для переброски возможных подкреплений к границам России.

Также она не сказала о создании стратегической системы ПРО в Европе, которое началось до украинского кризиса в 2014 году.

Ранее Путин сказал, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны США вблизи своих границ. По его словам, системы американской ПРО могут использоваться, в том числе, и для пусков ракет средней дальности.