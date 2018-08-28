Путин: в России создадут территории научных исследований

Россия способна совершить научно-технологический прорыв, и это направление - один из ключевых национальных приоритетов. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Технопром-2018". Он проходит в Новосибирске. Главная тема площадки - содействие технологическому лидерству российской экономики.

Эти проекты – заявка на Нобелевскую премию, настолько перспективными видят свои разработки новосибирские ученые. В ходе визита в Академгородок Владимиру Путину показали макеты будущего коллайдера и источника синхротронного излучения "СКИФ" - его планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Другие важные исследовательские направления – селекция сельскохозяйственных культур и генетика. Выступая на международном форуме "Технопром", президент России выразил уверенность в том, что наша страна способна совершить технологический прорыв в развитии, передает "ТВ Центр".

"Я убеждён, что мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей. В последние годы мы планомерно увеличили финансирование науки, обновляли инфраструктуру исследований и разработок, формировали комфортный климат для наукоемких производств. Для примера могу сказать, что за 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза", - отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул: необходимо работать так, чтобы перспективные научные идеи максимально быстро получали прикладное применение и становились успешным коммерческим продуктом. В том числе, шли на экспорт.

"На эти цели направлено в России развитие новейших установок класса Mega Science. С их помощью ученым предстоит найти ответы на так называемые большие вызовы: исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология за счет развития новых видов энергии материалов, лекарств, качественной продукции. Вот сейчас на выставке такие направления были представлены. В наших планах создать сеть из таких установок от подмосковного Противно до новосибирского Академического городка и острова Русский во Владивостоке", - заявил Путин.

Путь в большую науку начинается в школе. Владимир Путин посетил новое образовательное учреждение в городе Обь Новосибирской области, пообщался с родителями и учителями. С 1 сентября здесь будут заниматься больше 800 учеников. Современные кабинеты, спортзал и бассейн позволят сделать учебный процесс интересным и гармоничным. В целом по стране в День знаний откроются 67 новых школ на 40 тысяч мест.

Перспективы развития Новосибирской области Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности региона Андреем Травниковым. Президент России отметил успехи в строительстве дорог и сельском хозяйстве. В беседе была затронута тема предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею – Новосибирск примет турнир в 2023 году.

"Чемпионат мира нужно проводить, причем на высоком уровне. Мы это умеем делать, мы это уже продемонстрировали и сами себе, что это делать умеем. Здесь в Новосибирске чемпионат мира среди молодежи по хоккею должен быть подготовлен и проведен на самом высоком уровне", - указал Путин.

"Самый важный, самый якорный проект - это новый Дворец спорта Новосибирска. Для хоккейного клуба "Сибирь". И чтобы построить без аврала, качественно, нужно приступить к строительству весной 2019 года. Здесь, Владимир Владимирович, потребуется и ваша поддержка", - обратился к президенту Травников.

Во вторник Владимир Путин продолжит поездку по Сибири. В Омске ему покажут ход реконструкции исторической застройки города. Кроме того, президент проведет с членами правительства совещание по социально-экономическим вопросам.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".