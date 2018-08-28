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Путин запутался в Людовиках

13:58
  • вторник
  • 28 августа 2018

Владимир Путин, комментируя пенсионную реформу в России, перепутал авторство фразы "После меня — хоть потоп". Президент сказал, что высказывание принадлежит французскому королю Людовику XIV, однако, по данным историков, эти слова произнес Людовик XV.

Владимир Путин ошибся в авторстве фразы "После меня — хоть потоп", которую он произнес на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске. По словам президента, высказывание принадлежит королю-солнце Людовику XIV, пишет Газета.ru.

Однако, по данным из открытых источников, эти слова могла произнести маркиза де Помпадур. По другим сведениям, фразой "После меня — хоть потоп" король Людовик XV отреагировал на неудачное сражение при Росбахе в 1757 году.

Владимир Путин во вторник заявил, что 29 августа детально изложит свое отношение к пенсионной реформе. По словам президента, изменения должны обеспечить достойное качество жизни и защищать будущие поколения, а потому шаги власти должны быть "всесторонне просчитаны".

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что президент объявит о своей позиции в формате телеобращения.

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