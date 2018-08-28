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Глава Пентагона назвал три условия вывода войск США из Сирии

18:40
  • вторник
  • 28 августа 2018

В Пентагоне обозначили три условия вывода американских войск из Сирии. Это уничтожение ИГ, обучение местных формирований и выполнение признанного ООН женевского процесса.

В ходе брифинга министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис назвал условия вывода американских вооруженных сил из Сирии. Его слова приводит ТАСС.

"Я назову три условия. Во-первых, мы должны уничтожить ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Мы также должны обучить местные формирования. И, в-третьих, нам необходимо, чтобы признанный ООН женевский процесс начал набирать обороты в вопросе урегулирования этой войны", - подчеркнул глава Пентагона.

Ранее Мэттис заявил, что Государственный департамент США работает совместно с Россией, чтобы не допустить применения химического оружия в сирийском Идлибе. Прежде стало известно, что Совет безопасности ООН по запросу Москвы проведет консультации из-за ситуации в регионе.

28 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут сложные переговоры с лидерами группировок и шейхами в Идлибе для мирного урегулирования кризиса.

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