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Число жертв непогоды в Италии достигло 17 человек

08:16
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Италии за день жертвами непогоды стали четыре человека. Таким образом, общее число погибших достигло 17 человек.

В Италии число жертв непогоды возросло до 17 человек. Только за прошедшие сутки в результате разгула стихии погибли четыре местных жителя, сообщает "ТВ Центр".

Проливные дожди, наводнения и сильный ветер атаковали север страны в начале недели. Это привело к транспортному коллапсу и перебоям электроэнергии сразу в нескольких регионах. Ситуация по-прежнему остается сложной.

"Красный", наивысший уровень опасности объявлен в Венеции. Там затоплен исторический центр города. Стихия повредила мозаичный пол собора Святого Марка. Вода в помещении поднялась почти на метр. Пострадали также два гобелена, мрамор и колонны. По оценкам властей, ущерб уже составил один миллиард евро.

Прогнозы синоптиков неутешительны - дожди и грозы не покинут Италию до конца недели.

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