Сербия попросила прощения за поддержку антироссийской резолюции ООН по Украине

Сербия в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине по ошибке. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.

Как заявил политик, "мы проголосовали за европейскую резолюцию (в ее поддержку), а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо — воздержались", хотя "и по европейской резолюции должны были воздержаться".

Вучич заявил, что голос в поддержку европейской резолюции, содержащей критику в адрес России, был подан сербской делегацией по ошибке — за это президент Сербии попросил прощения у своих граждан, сообщает РИА Новости.

При этом вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил еще более резко. Он подчеркнул, что "представители Сербии в ООН своим голосованием опозорили нас", хотя до сих пор Белград единственный в Европе воздерживался от санкций против России. В ошибку Вулин не поверил, отметив, что считает случившееся предательством. Вице-премьер потребовал наказать ответственных за это, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, как странно и противоречиво вели себя при обсуждении резолюций по Украине Франция и Великобритания. Спикер МИД поинтересовалась, "когда Франция и Британии были искренними".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что никто, в том числе Европа, не вправе чего-либо требовать от России, несмотря на то, что европейцы "тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно".