Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки

Владимир Путин во вторник в ходе заседания президиума Госсовета поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки.
Президент назвал недопустимыми ситуации, когда банки взимают дополнительные комиссии.
По словам главы государства, ипотечное кредитование, которое недавно достигало рекордных показателей, сейчас сжимается.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в федеральном правительстве строительную отрасль и вопросы ипотеки, сообщил, что в России планируют сохранить и расширить действующие ипотечные программы.
Прежде Путин критиковал правительство за отсутствие информирования о лимитах семейной ипотеке.