Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки

Владимир Путин во вторник в ходе заседания президиума Госсовета поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки.

Президент назвал недопустимыми ситуации, когда банки взимают дополнительные комиссии.

По словам главы государства, ипотечное кредитование, которое недавно достигало рекордных показателей, сейчас сжимается.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в федеральном правительстве строительную отрасль и вопросы ипотеки, сообщил, что в России планируют сохранить и расширить действующие ипотечные программы.

Прежде Путин критиковал правительство за отсутствие информирования о лимитах семейной ипотеке.