Песков высказался о ссоре Трампа и Маска

Российские власти не намерены каким-либо образом вмешиваться в конфликт, разразившийся между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском. Такое заявление сделал в пятницу, 6 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп и некогда поддерживавший его Маск повздорили из-за инициативы президента США урезать бюджетные расходы — бизнесмен счел это глупым шагом. Дошло до того, что Илон Маск положительно отреагировал на предложение объявить Дональду Трампу импичмент.

Дмитрий Песков, говоря о происходящем за океаном, подчеркнул, что это внутреннее дело Соединенных Штатов — "мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать".

Представитель Кремля также выразил убежденность в том, что президент США сам разберется с этой ситуацией, сообщает ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище, как некогда Эдвард Сноуден, хотя "у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться".

Про "ругань Трампа и Маска" заговорил также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Однако он напомнил, что для россиян есть намного более важные события, чем "все сложности нашей текущей жизни".