Изувеченная в Дубае Модель Ковальчук о своей развязной жизни: "Нравилось, что я могу зарабатывать с этого"

Мария Ковальчук пришла в себя после травм, полученных в Дубае. Девушка находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций и надеется, что скоро сможет ходить. О том, что произошло в Эмиратах, модель рассказала в интервью Ксении Собчак.

Ковальчук прилетела в Дубай из Таиланда, чтобы отметить день рождения подружки. В баре она познакомилась с парнем, а на следующий день уже оказалась в его номере в отеле. Мария считала, что новые знакомые помогут ей добраться до Таиланда, так как она пропустила свой рейс и купить новый билет не могла. Но в итоге компания держала Ковальчук взаперти в гостинице, а когда девушка сбежала, ее нашли и жестоко избили.

"Всегда попадались хорошие люди в моем окружении. К счастью у меня такого никогда не случалось. Агрессивных мужчин не попадалось. Мне, в принципе, было комфортно, нравилась моя жизнь. Новые знакомства, классные люди вокруг, фотографы, мероприятия. Я считала, что это насыщенная классная жизнь", — призналась Маша.

Девушка не скрывает, что зарабатывала на жизнь, продавая фотографии и видео пикантного содержания. Ничего постыдного в этом она не видела. "Меня устраивали съемки такого характера. Нравилось, что я могу зарабатывать с этого, в первую очередь", — рассказала модель.

В Дубае у Ковальчук также должны были пройти съемки. Кадры, для которых девушка позировала полуголой, приносили ей неплохой доход — 2-3 тысячи долларов в месяц. Но после случившегося Мария говорит, что не вернется к этому занятию. Модель планирует получить образование, а первое время работать мастером маникюра.

"Думаю, для меня эта история закрыта. Я бы хотела остаться в Норвегии, получить образование и дальнейшим образом развиваться. Больше не интересен такой вид заработка. Я думаю, что могу по-другому себя проявить", — отметила Ковальчук.