Изувеченная в Дубае модель Ковальчук призналась, чем будет зарабатывать на жизнь: назад на Украину не собирается

Жестоко избитая Мария Ковальчук пришла в себя после травм, полученных в Дубае. Девушку перевезли в Норвегию, где теперь живет ее семья. О том, что произошло в Эмиратах, модель рассказала в интервью Ксении Собчак.

По словам Марии, она прилетела в Дубай из Таиланда буквально на пару дней, чтобы отметить день рождения подружки. В баре она познакомилась с парнем, а на следующий день уже оказалась с его друзьями в отеле. Ковальчук считала, что новые знакомые помогут ей добраться до Таиланда, так как она пропустила свой рейс и купить новый билет не могла. Но в итоге компания держала Машу взаперти в гостинице, а когда девушка сбежала, ее нашли и жестоко избили.

Теперь девушка учится жить заново. Ей очень сильно повезло, ведь Мария не только выжила, она сможет полностью восстановиться и точно будет ходить. Произошедшее заставило Ковальчук задуматься о том, чем она занималась раньше.

Ксения Собчак прямо спросила девушку, вернется ли она когда-либо к прежнему способу заработка, будет ли снова продавать свои пикантные снимки. "Нет, думаю, для меня эта история закрыта. Больше не интересен такой вид заработка. Я думаю, что могу по-другому проявить себя", — твердо ответила Маша.

Мама модели поделилась, что Мария хочет изготавливать свечи ручной работы и стать мастером маникюра. Это в самых ближайших планах. "Она еще не пошла на изучение норвежского языка. Вот, и потом она планирует, когда она уже будет ходить, она будет изучать норвежский язык", — поделилась Анна Ковальчук.

Возвращаться на родину семья не планирует. Маша хоть и признается, что в деревне ей скучно, но понимает, что на ближайшие годы ей придется забыть о приключениях. "Я бы хотела остаться в Норвегии, получить образование и развиваться. Стать дизайнером", — поделилась Ковальчук.

Сейчас Ковальчук продолжает восстановление: ей еще предстоит дождаться заживления ноги — только через шесть недель она сможет ходить. Пока же она передвигается с помощью костылей.