Путин прибыл в Петербург на учения ВМФ России

Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В день Военно-Морского Флота президент в режиме видеоконференции наблюдает за оперативными учениями ВМФ России. Манёвры приурочены ко Дню Военно-Морского Флота.

В акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм". В них участвуют более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

27 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Это один из самых значимых и торжественных праздников в стране. С момента основания Петром I флот был и остаётся достоянием и гордостью Отечества. Он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите государственных интересов.

Утром в поздравлении к военным морякам президент России Владимир Путин отметил, что они являются примером доблестного выполнения воинского долга. Моряки сражаются на фронтах спецоперации, они воюют за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее страны.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году главный военно-морской парад отменили по соображениям безопасности.