Путину в Петербурге вручили медаль "За верность Российскому флоту"

Президент Владимир Путин посетил один из основных вузов отечественного судостроения - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Главе государства показали, как применяются цифровые технологии кораблестроении и вручили медаль Морской коллегии "За верность Российскому флоту".

Ранее сегодня в Главном Адмиралтействе президент поздравил личный состав Военно-Морского Флота с праздником и определил ключевую задачу ВМФ. Флот должен гарантированно обеспечить безопасность России, защитить суверенитет и национальные интересы страны, сказал Верховный главнокомандующий.

Ещё в Петербурге Путин в режиме видеоконференции ознакомился с ходом учений ВМФ России "Июльский шторм". Путин отметил, что опыт спецоперации был учтён при проведении манёвров.

27 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Утром в поздравлении к военным морякам президент России Владимир Путин отметил, что они являются примером доблестного выполнения воинского долга.