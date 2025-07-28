В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

Часть подъезда обрушилась в жилом многоквартирном доме в Астрахани.

Инцидент произошел на улице Ляхова, дом 6. Обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж. В настоящий момент сотрудники МЧС вручную разбирают обвалившиеся конструкции и ищут возможных пострадавших. Из дома эвакуируют жильцов.

Причины обрушения устанавливаются. По данным источника РИА Новости, а также telegram-каналов Baza и Mash, дом был признан аварийным. Жильцы жаловались на его состояние уже несколько лет.

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