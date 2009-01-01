Жена любовника Полины Дибровой находится в тяжелом состоянии: "Она сошла с ума, когда узнала об этом"

В семье телеведущего Дмитрия Диброва назрел скандал. Его молодая жена закрутила роман на стороне.

По данным "Комсомольской правды", разлучником стал некий бизнесмен, друг шоумена. У мужчины шестеро детей и жена, которая несколько лет общалась с Полиной. Якобы у бизнесмена настолько сильные чувства к Дибровой, что он уже ушел из семьи и теперь вынуждает Полину сделать тоже самое.

Приятели телеведущего рассказали, что на нервной почве Дмитрий похудел на 20 килограммов, а жена бизнесмена еще хуже переживает развод.

"Он буквально увел Полину из семьи. А жена этого человека находится в очень тяжелом состоянии. Когда она об этом узнала, то практически сошла с ума. Какое-то время Дмитрий тоже ни о чем не догадывался, а потом ему все же рассказали", — поделились с журналистами в окружении Дибровых.

Когда эта информация появилась в Сети, слухи прокомментировала Полина. Супруга телеведущего шокирована. "Я пока не понимаю что происходит. Я дома", — сообщила она Woman.ru.

Напомним, Дмитрий Дибров начал ухаживать за красавицей из Ростова, когда ей было 17 лет. Поженились они в 2009 году. Позже ведущий раздавал советы мужчинам, мол, жену надо брать прямо со школьной скамьи и постепенно "воспитывать под себя". Полина родила шоумену троих сыновей, они уже достаточно взрослые: Александру уже 15, Федору — 11, а Илье в мае исполнилось 10.