Дибров будет содержать молодую жену и после развода: вскрылись новые детали скандала

36-летнюю жену Дмитрия Диброва поймали на измене. По слухам, Полина уже полгода тайно встречается с другом семьи, бизнесменом Романом. Тайные свидания влюбленные устраивали под носом у телеведущего — в соседнем доме.

Роман подал на развод и ждет того же от Полины. Поговаривают, что мужчина планирует забрать у своей жены шестерых детей и растить их с Дибровой. Телеведущий пока комментариев не дает. Друзья Дмитрия рассказали, что он в шоке. Дибров до сих пор не может поверить в происходящее.

Но адвоката все же шоумен нанял. По слухам, в бракоразводном процессе телеведущего будет представлять звездный защитник Александр Добровинский.

Но, как предполагают юристы, скорей всего дележки имущества не будет. Большинство недвижимости Дмитрий приобрел до брака с Полиной, а детей он точно не бросит.

"Думаю, что развод будет полюбовный. Скорее всего, Дибров не просто уйдет, а еще будет содержать бывшую супругу после развода. Не исключено, что какое-то время он сможет выплачивать ей средства на дальнейшую жизнь, если она не сможет без него двигаться самостоятельно", — предположил адвокат Андрей Алешкин в беседе с Woman.ru.