Вскрылась подноготная брака Дибровых: "Все было не так, как выглядело"

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся. Это официально подтвердили адвокаты, которые будут защищать интересы жены телеведущего. Для поклонников пары новость о том, что Полина завела любовника, стала шоком, ведь многие считали, что девушке несказанно повезло с мужем.

Сам Дибров рассказывал, что несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, страсть в браке не угасает. Дмитрий говорил, что у него есть секрет, как поддерживать огонь в отношениях. Ведущий даже раздавал советы с высоты своего жизненного опыта. Теперь же народ сокрушается, как же так произошло, что идеальную семью разрушил близкий друг.

"Дмитрий был уверен, что жена никуда не денется: дом, дети, любой каприз. Но вряд ли все это за закрытыми дверьми выглядело так идеально, как на экранах", — поделился человек из окружения пары с Woman.ru.

Дибров был сосредоточен на том, чтобы зарабатывать и содержать семью, он четко обозначил, что является в доме главным. Полина и Дмитрий явно не были партнерами, ведущий даже на публике показывал, как от него зависят близкие. А дом, который позиционируется как семейное гнездышко, на деле был разделен на две половины, и на территорию главы семейства заходить было нежелательно.

"Конечно, никаких стен никто не возводил, но Полина с детьми четко знали, что эти кабинеты, эта мастерская, эти коридоры — это территория главы семейства. Как минимум старались не шуметь в этой части дома, а лучше обходить ее стороной", — рассказывают знакомые Дибровых.

Дмитрий желание закрыться от жены и детей объяснял тем, что ему нужно уединение, чтобы отдохнуть в тишине от забот и проблем. Полина особо не спорила и не пыталась изменить такое положение дел, девушка спокойно играла отведенную ей роль богатой рублевской жены.