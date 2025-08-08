Умершую в трущебах звезду "Дома-2" Полину Малинину похоронили в Нижнем Новгороде: отец едва держался на ногах от горя

Полина Малинина прославилась благодаря шоу "Дом-2", но так и не смогла найти свое место в жизни. Девушку обвиняли в мошенничестве, а ее смерть шокирует. Тело Полины пролежало в ее 20-метровой квартире на окраине Нижнего Новгорода несколько дней.

8 августа родные и близкие навсегда попрощались с девушкой. Отпевание прошло в одном из храмов Нижнего Новгорода, а после траурная процессия переместилась на кладбище. Отец Полины Сергей Малинин убит горем. Мужчина вспоминал о том, какой была его дочь, не сдерживал слезы. "Все приходили и говорили, как она красивая, надо в модели", — рассказал он.

24-летняя Полина на самом деле была невероятной красавицей. Ее натуральная, яркая внешность сразила наповал и зрителей, и участников "Дома-2". Но счастья девушке это не принесло.

"Она была душой компании. Сколько машин, народу приехали на ее похороны!" — обратил внимание Сергей Малинин.

Отец уверяет, что Полина была еще и умницей, в школе училась хорошо, окончила техникум, стала логистом. "Сама всего добивалась. У нее все было: деньги, помогала нам, потом и мы ей помогали. Зарабатывать она начала рано, стремилась помочь семье. Мы старались ей все давать. Но внимания давали, наверное, мало", — признался Сергей беседе с NN.RU.

Напомним, тело Полины Малининой обнаружили друзья в квартире в доме, который в городе называют "трущобами". Камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали, что за три дня до смерти девушка зашла в квартиру с мужчиной. Утром он сбежал, озираясь по сторонам. Полину же живой больше никто не видел.