Униженный Зеленский засобирался на Аляску

Владимир Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают два американских телеканала - CNN и NBC News. Журналисты ссылаются на свои источники в администрации Белого дома.

По их словам, не исключено участие президента Украины в некоторых встречах на Аляске. Однако, один из чиновников подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после переговоров Путина и Трампа.

О том, что 15 августа на Аляске пройдёт встреча лидеров России и США стало известно после визита в Москву спецпосланника Трампа. 6 августа Стивен Уиткофф беседовал с Владимиром Путиным в Кремле около трёх часов. Обсуждались украинское урегулирование и восстановление нормальных отношений России и США.

После беседы со спецпосланником главы Белого дома президент России созванивался с несколькими мировыми лидерами. В частности, Путин беседовал с президентами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Бразилии.