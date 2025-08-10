В США сделано заявление о прекращении военной помощи Украине

Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, американцам надоело тратить на Украину свои налоги. Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ещё Вэнс сказал, что США стремятся к урегулированию на Украине с учётом нынешней линии соприкосновения. Это заявление кардинально расходится с позицией России, по Конституции которой в её границы входят Херсонская и Запорожская области.

Также Вэнс сказал, что его шеф не уверен в успехе предстоящих переговоров по Украине, но считает нужным дать им шанс. Тем не менее, саммит России и США на Аляске Вэнс назвал прорывом для американской дипломатии.

В интервью вице-президент США отметил, что не считает контакты Владимира Путина и Владимира Зеленского до 15 августа продуктивными. О возможном участии украинского президента во встречах на Аляске ранее сегодня сообщали два американских телеканала со ссылкой на свои источники в Белом доме.

15 августа на Аляске должна состояться встреча президентов России и США. Договорённость о ней была достигнута во время визита в Москву спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.