Попавшаяся на измене жена Диброва отдала детей: у Полины сдали нервы

Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся. Это подтвердили адвокаты супругов. Брак рухнул из-за измены.

Полина сбежала от телеведущего к соседу, миллиардеру Роману Товстику. Поговаривают, что именно любовник настоял на том, чтобы девушка ушла от шоумена. Якобы у Романа очень сильные чувства, ему не терпится отвести Полину под венец.

Товстик первым подал на развод. Он утверждает, что оставит жене миллиард рублей, но будет просить, чтобы двое из их шести детей жили с отцом.

О том, как Дибровы разделят имущество и наследников, официальных данных пока нет. Но появилась информация, что Полина отослала сыновей из Москвы. Мальчиков увезли к родственникам в Ростов. Супруги решили, что сыновьям лучше оставаться вдали от негатива, который обрушился на семью.

"Дети отправляются в Ростов с бабушкой", — сообщила жена телеведущего.

Наследников Диброва уже пытались втянуть в скандал. В Сети стали гадать, какова вероятность, что один из детей Дмитрия может быть ему не родным. Народ даже советовал шоумену сделать тест ДНК.

Между тем, Полина призналась, что нервы ее подводят. Диброва не стала скрывать, что налегает на алкоголь. Она разместила в соцсети фото, на котором показала бокал с виноградным напитком. "Когда решила выдохнуть", — подписала она фото с бокалом.

Как пишет "КП", знакомые пары утверждают, что Дибровы собираются все решить мирно и якобы уже есть договоренность, что сыновья останутся с Полиной. Кроме того, ведущий согласился выделить жене солидную денежную сумму.