Кадры с Эдитой Пьехой появились в Сети: вот как сейчас выглядит 88-летняя певица

Последние годы Эдита Пьеха ведет затворнический образ жизни. После завершения карьеры артистка поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка. Артистка живет одна, за ней присматривает персонал, однако она находится на связи с единственной дочерью Илоной Броневицкой, а также регулярно общается с внуком Стасом Пьехой.

Легендарная артистка, которой в июле исполнилось 88 лет, не снимается на телевидении, не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает связь не только с родственниками, но и с друзьями и другими людьми. Так, известный в Северной столице врач, друг семьи Пьехи Александр Егоров недавно побывал в гостях у Эдиты Пьехи. В распоряжении "КП-Петербург" оказались кадры, на которых запечатлена 88-летняя певица.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Видно, что Эдита расположилась в инвалидной коляске, ее голову украсил пышный парик, одну руку она прикрыла другой. Артистка исполнила вместе с гостями песню "На Фонтанке" и даже пожурила их за то, что они не попадают в тональность.

Ранее сообщалось, что Пьеха из-за малоподвижного образа жизни прибавила около 30 килограммов. Внук Эдиты Стас Пьеха говорил, что артистка продолжает петь, но делает это непублично. "Она не может совсем не петь", - утверждал артист.