Пойманная с наркотиками Аглая Тарасова странно вела себя в суде: прятала глаза, теребила ногти и твердила о страхе

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотическими веществами. Звезда фильма "Холоп 2" доставлена в суд, где ей предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков и решается вопрос о мере пресечения.

Следствие просит отправить артистку под домашний арест. Выяснилось, что у Аглаи есть второй паспорт, она гражданка Израиля. Кроме того, получив повестку, Тарасова не явилась на допрос.

В суде звезда российского кино заявила, что раскаивается и совершила большую ошибку. Актриса призналась, что везла запрещенное вещество для тяжело больного родственника. Аглая просит избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Тарасова уверяет, что добровольно прибыла в следственный отдел. Аглая заявила, что не сможет покинуть страну и скрыться, ведь у нее ипотека, съемки в трех фильмах, а также она заботится о пожилых бабушке и дедушке, обеспечивает их финансово. Актриса говорит, что оказавшись под домашним арестом, она не сможет видеть семью.

"Я добровольно сдала паспорта, живу в России и не собираюсь никуда уезжать. К бабушке и дедушке езжу раз или в два в неделю, эти встречи очень важны. Кроме того, скоро у меня начинаются съемки трех кинокартин. Я совершила большую ошибку, мне страшно, я раскаиваюсь", — сказала она.

Отметим, что Аглая прибыла в суд очках и капюшоне. Тарасова спрятала лицо от журналистов и смотрела в пол, пыталась скрыть глаза. Слушая судью, артистка заметно нервничала, она теребила ногти. Когда Аглаю попросили представиться и назвать свой адрес, актриса занервничала и отметила, что не может перед камерами раскрыть личную информацию.

Кадры со звездой публикует "ТВ Центр". Пользователи Сети сочли странным поведение актрисы в суде, мол, вместо искреннего раскаяния, Тарасова больше переживала о том, что журналисты прознают ее адрес.