Полезно знать: нацпроект "Семья"

Золотые возможности для "серебряного" возраста: участники программы "Активное долголетие" с этим абсолютно согласны, ведь уже более 13 с половиной миллионов россиян старшего возраста занимаются спортом и творчеством, получают новые знания, становятся волонтерами.

Выбрать занятие по сердцу можно в ближайшем центре социального обслуживания или центре активного долголетия. Подойдет всем! Кто-то художник в душе, но пока не хватает навыков. Кто-то всю жизнь мечтал заговорить на другом языке. А кто-то грезит о сцене и овациях. Нет ничего невозможного.

Участникам программы помогают познавать финансовую и компьютерную грамотность, а еще учат защите от мошенников. Кроме того, при поддержке национального проекта "Семья" Социальный фонд России открывает центры общения старшего поколения. Они уже есть в 86-ти регионах. И это отличное место, чтобы встретить новых друзей.

Адреса центров можно узнать на сайте Социального фонда России.

