Европейцы всячески подстрекают киевский режим к продолжению войны. На это указал во вторник, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина об активизации усилий НАТО по подготовке к войне с Россией.

В ответ Дмитрий Песков подтвердил, что "сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира посредством политико-дипломатических контактов", сообщает РИА Новости.

Между тем источники рассказали, что "некоторые лидеры Евросоюза будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина" из опасений, что американский лидер поддержит позицию Москвы по украинскому урегулированию и надавит на Киев.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что считает неприятным факт предстоящего приезда президента России Владимира Путина в Венгрию. Однако, по ее словам, важен конечный результат.