Кремль рассказал, ждать ли нового разговора Путина и Трампа

Новый разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется. Об этом рассказал в среду, 5 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, в планах такой беседы сейчас нет, однако ее можно оперативно согласовать при необходимости.

В ответ на вопрос, ожидают ли в Москве, что президент США Дональд Трамп прояснит смысл своих заявлений о возможном начале испытаний ядерного оружия, Песков заявил: "Про Трампа нужно спрашивать в Вашингтоне" (цитата по "Интерфаксу").

Непосредственно перед этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркивал, что любая встреча на высшем уровне требует углубленной подготовке и тщательной проработки. Однако пока "ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено".

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан решил отправиться в Вашингтон, чтобы лично обсудить с Трампом подготовку к будущему саммиту Россия — США. В Будапеште отметили, что встреча также предоставит сторонам возможность определить дорожную карту, ведущую к американо-российской встрече в венгерской столице, а через нее — к миру на Украине.