Евросоюз не торопится с решением о конфискации замороженных в рамках санкций российских активов и их передаче киевскому режима, потому что некоторые европейские лидеры сомневаются в возможности победы Украины в конфликте с Россией.

Как пишет The Conversation, официальная версия гласит, что задержка с решением по активам России вызвана юридическими формальностями и финансовыми последствиями. Однако "за этим скрывается более неприятная правда: некоторые лидеры ЕС, возможно, больше не верят в победу Украины".

Издание отмечает, что скептицизм в оценке способности Киева одолеть Москву привел к смене подхода европейцев в оказании поддержки Украине. Помощь не прекращают полностью, однако нынешние действия Европы "имеют куда более реалистичный вектор".

Спешить с конфискацией активов России, заблокированных в рамках санкций, Евросоюз не стремится, чтобы сохранить пространство для маневра в случае победы российской стороны в конфликте против киевского режима либо прекращении боев по другой причине.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем о ситуации на Украине "говорили о механизме использования замороженных российских активов для защиты Украины – важно, чтобы и здесь была поддержка Германии".

Тем временем источники рассказали, что Еврокомиссия изучает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга Евросоюза и грантов государств, входящих в это интеграционное объединение. Это может стать дополнением к так называемому репарационному кредиту, предполагающему использование российских активов.