Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил во вторник, 18 ноября, с заявлением по недавней диверсии на польской железной дороге, которая ведет на Украину. Политик фактически обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей.

Как заявил политик, не приведя при этом никаких доказательств, "анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток – в Россию".

При этом Косиняк-Камыш отметил, что окончательные выводы можно будет делать лишь "когда будут пойманы исполнители — тогда мы будем иметь абсолютную уверенность", сообщает ТАСС.

Беспочвенные инсинуации в адрес России звучат с Запада регулярно. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, например, утверждал, будто именно российские власти стоят за появлением множества беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе Германии в начале октября. Ни малейших доказательств этих обвинений не было.

Обвиняли Россию и в нарушении воздушного пространства стран Североатлантического альянса, используя этот как предлог для угроз сбивать российские самолеты. Песков подчеркивал, что "об этом даже не хочется говорить, это очень безответственные заявления", а сами обвинения такого характера беспочвенны.