Польша подняла военные самолеты якобы из-за активности России

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом отчиталось в среду, 19 ноября, оперативное командование родов польской армии.

В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

В Польше заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами", сообщает РИА Новости.

Ранее Румыния в очередной раз обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в румынский МИД под предлогом того, что обломки якобы российских беспилотников были найдены в пяти километрах к югу от границы Румынии.

Обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства стран Североатлантического альянса хотели использовать как предлог для угроз сбивать российские самолеты. Кремль подчеркивал, что "об этом даже не хочется говорить, это очень безответственные заявления", а сами обвинения такого характера беспочвенны.