Россия продолжает специальную военную операцию — так отреагировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на сообщения о попытке ВСУ атаковать Воронеж американскими ракетами.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "мы знаем, что все эти американские ракеты были сбиты нашими средствами ПВО". Российские бойцы противостоят попыткам киевского режима по нанесению ударов с использованием высокоточного западного оружия.

При этом Песков отметил, что ВС России выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство обороны России рассказало, что не оставило без ответа попытку украинских националистов ударить ATACMS по Воронежу. ВС России засекли место пуска, находившееся в Харьковской области — там были размещены две американские установки РСЗО MLRS. Ударом "Искандера" ликвидированы обе установки с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов — до десяти человек.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что попытка удара по России ракетами ATACMS – это целенаправленная провокация, направленная на срыв диалога Москвы и Вашингтон. По словам парламентария, киевский режим "идет на любые мерзости и ухищрения, добиваясь эскалации конфликта, чтобы отвлечь международное внимание от разгорающегося на Украине коррупционного скандала и подставить США".