Песков оценил заявления Польши о России: "Проявление деградации"

Все обвинения, звучащие в адрес России из Польши, носят абсолютно безосновательный и голословный характер. На это указал в среду, 19 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на "все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией", заявив, что "это стремление постоянно среди членов польского руководства".

Песков с сожалением признал, что отношения России и Польши "деградировали полностью", а также отметил, что "это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений", сообщает ТАСС.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш фактически обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей. Как заявил политик, не приведя при этом никаких доказательств, "анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток – в Россию".

Вслед за этим военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Польское командование заявило, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".