России пока не сообщали о согласии главы киевского режима Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану Соединенных Штатов. Об этом рассказал утром пятницы, 21 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале, "Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа".

Ранее Зеленский, комментируя перспективы подписания мирного соглашения, заявил, что "Украина сделает всё, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию". Источники в США предполагают, что он подпишет предлагаемый Вашингтоном документ до 27 ноября, чтобы завершить процесс мирного урегулирования к началу декабря.

Однако Европа грозит вставить палки в колеса при реализации этого плана. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что для его срабатывания "в нем должны участвовать украинцы и европейцы", но страны ЕС не были привлечены к разработке американского плана.

Пожаловался на инициативу Соединенных Штатов и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Как сообщает Politico, дипломат заявил, что США своим планом хотят сделать так, чтобы "Украина капитулировала".