Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и предводитель киевского режима Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом рассказал в пятницу, 21 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Чиновник отметил, что европейские лидеры и Зеленский обсудили "усилия США по завершению войны на Украине". Поприветствовав их, политики договорились "преследовать цель по защите жизненно важных европейских и украинских интересов на долгосрочную перспективу".

Исходным пунктом для достижения взаимопонимания участники разговора назвали действующую линию соприкосновения на фронте. Еще один важный принцип мирного урегулирования, на котором настаивают Европа и киевский режим, — это сохранение за украинской армией способности "эффективно защищать суверенитет Украины".

Также Мерц, Макрон и Стармер и подчеркнули, что любое соглашение, которое затрагивает европейские государства, ЕС и НАТО, требует одобрения европейских партнеров — выработки консенсуса среди союзников, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что лидеры стран Европы разрабатывают альтернативный план мирного урегулирования конфликта на Украине — более выгодный киевскому режиму, нежели американский вариант. При этом Мерц "интенсивно" занимается "координацией европейского ответа, который позволил бы сохранить мирное предложение для Украины на правильном пути".

При этом на встрече с представителями партии "Слуга народа" Зеленский по поводу плана сказал, что предстоит "трудная" неделя переговоров. Свою позицию по американскому проекту соглашения он выразил фразой "оснований считать, что Украину смогут дожать до сдачи национальных интересов, нет".