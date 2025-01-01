Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке войск

Депутаты Государственной думы во вторник, 2 декабря, ратифицировали межправительственное соглашение России и Индии о порядке взаимного направления военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов.

Указанный документ также регулирует материальное обеспечение техники и личного состава. Соглашение, в числе прочего, упростит заход военных кораблей в порты России и Индии, а также использование странами воздушного пространства друг друга.

Утвержденные правила будут применяться не только при совместных маневрах, но также в целях оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и других случаях по взаимной договоренности, сообщает ТАСС.

В октябре в Индии прошли совместные российско-индийские учения "Индра-2025". Участники отработали взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что еще в Советском Союзе, затем и во времена новой России отношения между Нью-Дели и Москвой носят исключительно доверительный и дружеский характер, что основывается на общенациональном консенсусе.