Российские силы ПВО сбили 102 украинских БПЛА в ночь на 3 декабря

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 3 декабря, перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 26 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 – над территорией Курской области, 16 – над Ростовской областью.

Кроме того, семь украинских дронов ликвидировано над территорией Астраханской области, шесть – над Саратовской областью, еще четыре – над территорией Воронежской области.

Тем временем атаки украинских дронов стали причиной жесткой реакции Турции. ВСУ подвергли нападениям танкеры в турецкой экономической зоне Черного моря, причем речь идет о гражданских судах. В связи с этим службам безопасности Украины "была заявлена предельно четкая реакция Турции".

Кремль подчеркивал, что атаки украинских беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум и на нефтяные танкеры у побережья Турции возмутительны. В случае с КТК речь идет об объекте, имеющем международное значение. Что касается танкеров, нападение на суда в территориальных водах Турции является посягательством на суверенитет этого государства.