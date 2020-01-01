Теплый декабрь станет нормой в России

Средняя температура декабря в России с каждым десятилетием будет увеличиваться. Об этом предупредил в среду, 3 декабря, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как уточнил эксперт в интервью радио Sputnik, это не означает, что каждый следующий декабрь непременно будет теплее предыдущего. Однако "если мы будем усреднять по десятилетиям, двадцатилетию, то, конечно, температура будет расти совершенно определенно, зимний период будет сокращаться".

Это означает, что начало метеорологической зимы будет все дальше и дальше отступать от конца ноября.

Что касается нынешнего невероятно теплого начала декабря, пока жителям столичного региона можно не ждать снега. Из-за большого антициклона атмосферное давление очень высокое, а за счет формирования слоистой облачности под слоем инверсии практически нет перепада между ночной и дневной температурами.

В таких условиях в редких случаях возможны осадки, но не в виде снега,, подчеркнул Шувалов.

Ранее специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов отмечал, что есть основания опасаться повторения в России аномальной летней погоды, когда будет даже "не 40-градусная жара, а 45-градусная", а также "не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков".

Профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дарья Гущина рассказала, что уже наблюдаются последствия глобального изменения климата. В начале 2025 года ученые наблюдали отрицательные аномалии температуры относительно средних климатических значений, фиксировавшихся с 1991 по 2020 годы.