Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 5 декабря, сбили и перехватили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, по девять дронов ликвидировано над Самарской областью и Крымом, восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем.

Оперштаб Кубани сообщил, что из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Вспыхнул огонь, к тушению привлекли 32 человек и восемь единиц спецтехники. Никто не пострадал — персонал вовремя эвакуировали.

Ранее СМИ сообщили, что самолету предводителя киевского режима Владимира Зеленского над Ирландией пришлось уходить от неопознанных беспилотника. Четыре дрона перемещались по траектории движения воздушного судна, но кто и с какими целями их запускал — пока неизвестно.

Между тем Кремль подчеркнул, что атаки украинских беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум и на нефтяные танкеры у побережья Турции возмутительны. Речь идет об объектах, имеющих международное значение, а также о посягательстве на суверенитет другого государства.