Российские силы ПВО сбили 83 украинских БПЛА в ночь на 16 декабря

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 16 декабря, уничтожили и перехватили 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 64 таких устройства были сбиты над территорией Брянской области, девять – над Калужской областью, пять – над территорией Смоленской области.

Два украинских БПЛА уничтожены над Московским регионом, в их числе — один беспилотник, летевший на Москву. Еще два дрона ликвидировали над территорией Республики Крым, один – над Тверской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб — это уже не первый такой случай. ВСУ вновь подтвердили свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что повреждения от атак украинских БПЛА есть, однако "они достаточно оперативно ликвидируются". При этом "какого-либо серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут и не могут нести".