Снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю

В предновогоднюю неделю в столичный регион вернутся морозы и снег. Такой прогноз дал в среду, 17 декабря, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт в комментарии РИА Новости сослался на предварительные прогнозы, в соответствии с которыми "морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю (с 23-24 декабря)".

Между тем "желтый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера 17 декабря из-за возможного образования гололедицы на отдельных участках дорог. При этом температура будет слабоположительная, ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, что в Центральном федеральном округе и, в частности, в столичном регионе к Новому году будет лежать снежок — "пусть не очень высокий снежный покров, но радующий глаз". Москву накануне праздника "припорошит" снегом, хотя сугробов не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что "в период потепления климата погода нервничает". Если в середине ХХ века устойчивый переход температуры через ноль градусов в Москве являлся одним из атрибутов зимы и обычно выпадал на первую пятидневку ноября, то за последние годы даты сместились.