Планы Североатлантического альянса предусматривают достижение готовности к 2030 году к военному столкновению с Россией. Об этом заявил в среду, 17 декабря, глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов, выступая на коллегии ведомства.

Как подчеркнул политик, не Россия угрожает НАТО, а альянс угрожает нам. В частности, военно-политический блок повышает оперативность переброски своих войск к восточному флангу, ближе к российским границам. Для чего планируется ввести "военный шенген".

Существенно увеличиваются военные расходы НАТО, чей годовой бюджет уже составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения его до 5% от национальных ВВП членов блока бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза – до 2,7 триллионов долларов.

Россия не оставляет это без внимания и продолжает формирование современных и высокотехнологичных Вооруженных сил, подчеркнул Белоусов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться сражаться с Россией, наращивая военные расходы. Политик напомнил, что Соединенные Штаты ожидали от европейских партнеров по НАТО аналогичных трат, поскольку это необходимо для достижения целевых оборонных возможностей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители Североатлантического альянса уже пытались обвести Россию вокруг пальца, представляясь джентльменами и предлагая поверить им на слово, а впоследствии отказываясь от собственных заявлений.