Публикации о том, что между госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником главой государства Стивом Уиткоффом возникли разногласия в процессе выработки мирного решения конфликта на Украине, не соответствуют действительности. В этом заверил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Чиновник высказался после появления слухов о том, что Уиткофф неоднократно действовал за спиной главы Госдепа, что вызывает недовольство руководителя американского внешнеполитического ведомства. В частности, утверждали журналисты, спецпосланник не уведомил Рубио о намерении встретиться с представителями киевского режима во Флориде в конце ноября.

Однако Пиготт заверил, что между Уиткоффом и Рубио "нет и никогда не было разногласий", более того — они друзья и поддерживают близкие рабочие отношения.

Спикер Госдепартамента также отметил, что оба политика полностью разделяют цели президента США Дональда Трампа и его мнение "по поводу того, как закончить войну и добиться мира" (цитаты по РИА Новости).

Ранее источники заявили, что шеф Пентагона Пит Хегсет решил отстранить министра армии США Дэна Дрисколла от участия в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине — якобы из-за недовольства чрезмерным рвением Дрисколла.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что между Россией и Соединенными Штатами идет важный диалог по различным направлениям, однако "очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах".