Соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на попытки его достичь, пока нет. Об этом заявил в понедельник, 22 декабря, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Зеленский, договоренности на сегодняшний день нет и вообще "может не быть".

По словам главы киевского режима, соглашение о мире может считаться достигнутой, лишь "когда оно не только на бумаге — когда оно подписано лидерами, когда война остановлена" (цитаты по РИА Новости).

Ранее утративший легитимность президент Украины заверил, что "нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения". Также Зеленский рассказал, что американские власти как авторы мирного плана урегулирования конфликта между Москвой и Киевом "ищут компромисс".

Между тем президент России Владимир Путин иронично высказался о публикации фото Зеленского у стелы в окрестностях Купянска — так Киев пытался продемонстрировать контроль над населенным пунктом. Как напомнил российский лидер, пресловутая стела расположена не в самом городе, а примерно в километре от него. В связи с этим Путин поинтересовался, почему же Зеленский не стал приближаться к городу: "Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Раз уж Купянск под их контролем".