Германия предпримет в отношении Франции меры дипломатической изоляции в свете провала плана по кнфискации замороженных российских активов. Такое мнение высказал политолог Станислав Ткаченко, комментируя расхождения между крупнейшими государствами Евросоюза.

Как напомнил эксперт, в противостоянии с Россией объединенная Европа во многом опиралась на альянс Франции и Германии – крупнейшие региональные экономики после Brexit ("Брекзит" — выход Великобритании из Евросоюза) под тезисом о том, что Москва является угрозой для стабильного экономического развития и военной безопасности европейских членов НАТО.

Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил крупную тактическую ошибку, решив, что лучше добиваться продолжения конфликта на Украине. К тому же Германия неверно оценила возможности своего влияния на другие страны ЕС в условиях, когда исход СВО, в общем, предрешен, убежден Ткаченко.

Судя по событиям в ЕС, Италия и Франция пришли к выводу о том, что конфликт с Россией проигран, а вовремя предать значит не предать, а предвидеть.

Тем не менее, политолог не предвидит серьезного кризиса в германо-французских отношениях — это партнерство "создавалось слишком долго, чтобы рухнуть из-за одного предательства", цитирует Ткаченко "Взгляд".

Всего за три недели до этого Макрон и Мерц единодушно выступали в поддержку киевского режима и предупреждали, что американские власти могут "предать" Украину в процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Именно так они трактовали отсутствие ясности в отношении гарантий безопасности для киевского режима.

Теперь же Макрон выражает надежду на возобновление диалога с российскими властями, а Елисейский дворец обещает составить конкретный план шагов в этом направлении уже в ближайшие дни. При этом в Еврокомиссии подчеркивали, что это не означает возобновления контактов между объединенной Европой и Москвой.