Почти двадцатиградусный мороз ждет жителей Московского региона

Температура воздуха в столичном регионе в ночь на среду, 24 декабря, упадет до 16 градусов мороза, а в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 19. Об этом предупредил во вторник, 23 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как подчеркнул эксперт, "сегодня ночью будет ух какой приличный мороз", ведь для Москвы и Московской области "это все-таки такая серьезная температура".

Столь ощутимое похолодание объясняется тем, что "наконец-то открылись врата для проникновения холодного воздуха" в регионы европейской части России. Воздух с севера и с северо-запада приходит в Москву, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что температура воздуха в столичном регионе в последние дни декабря ощутимо понизится. Однако, по словам эксперта, это сохраняет шансы 2025 года на статус самого теплого за всю историю метеонаблюдений.

Тем временем пользователи соцсетей публикуют фото и видео, запечатлевшие, как дороги и машины покрываются долгожданным снегом. В столичном регионе до вечера среды, 24 декабря, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.