Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей, это произошло впервые с февраля 2022 года. Об этом рассказал во вторник, 23 декабря, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Госреестр избирателей не обновлялся с начала российской специальной военной операции, когда на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Ссылаясь на это, киевский режим отказывался проводить новые выборы главы государства после утраты Владимиром Зеленским легитимности в качестве президента Украины — произошло это еще в мае 2024 года.

Как подчеркнул Арахамия в соцсетях, "это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации".

Обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов, тем более что "война оказала большое влияние на демографические показатели" Украины. Работы в этом направлении предостаточно, отметил украинский политик.

Ранее председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что закон о проведении выборов на Украине в период действия военного положения будет "одноразового использования". При этом пока нет никакой конкретики относительно того, когда именно выборы состоятся, как и при каких условиях.

При этом российский лидер Владимир Путин допустил, что Москва подумает над прекращением ударов вглубь Украины — если киевский режим организует проведение выборов, в день голосования армия России воздержится от таких атак, чтобы обеспечить безопасность украинских избирателей.