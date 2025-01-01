Лариса Долина уехала из России: шикует в Абу-Даби, пока Лурье ждет ключи

Лариса Долина хоть и переживает не самые легкие времена, но и в отдыхе себе не отказывает. Певицу заметили в Абу-Даби – она укатила в отпуске вместе с дочерью и внучкой.

Исполнительница сейчас отдыхает в пятизвездочном отеле на острове Саддият. Самый дешевый номер обойдется желающим остановиться там в 73 тысячи за ночь. В распоряжении отдыхающих бассейны, спа, спортзал, вечеринки и многое другое.

На кадрах, которые публикует Mash, видно, что Лариса Долина чувствует себя расслабленно. Певица с кем-то разговаривала по телефону, активно жестикулируя.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в эти дни певица должна была окончательно съехать из квартиры в Хамовниках. Передача ключей планировалась на 30 декабря, потом на 9 января, но мероприятие так и не состоялось. Вместо народной артистки приехал ее представитель, у которого не было полномочий на передачу ключей. По новым планам, певица окончательно расстанется с квартирой не раньше 20 января.

В конце 2025 года Лариса Долина окончательно потеряла свою квартиру в Хамовниках, которую продала под влиянием мошенников и отдала им все деньги, полученные от сделки. Исполнительница пыталась оспорить сделку и суды даже встали на ее сторону, оставив квартиру за ней, а покупательницу - Полину Лурье - и без жилплощади и без денег, но позднее Верховный суд отменил все решения и признал Лурье законной владелицей элитной недвижимости.

В первых числах января стало известно, что организаторы отменили концерт Ларисы Долиной в Москве по случаю юбилея певицы из-за возможных репутационных потерь. В письме говорится, что "зрители направили большое количество обращений и жалоб".

Ближайший концерт Долиной в столице состоится 27 января. Выступление пройдет в одном из столичных музыкальных баров. Но и на него билеты продаются не очень хорошо.