Бывший вице-канцлер ФРГ нашел способ спасти Гренландию от Трампа

Приглашение Гренландии в Евросоюз может отбить интерес президента США Дональда Трампа к захвату этой территории. Такое мнение высказал в понедельник, 12 января, бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Германский политик написал в статье для The Guardian, что "именно сейчас следует четко предложить Гренландии членство в ЕС, а также, распространяя эту идею, Фарерским островам, Исландии и Норвегии".

Хабек выразил удивление в связи с тем, что Европа до сих пор не сделала соответствующего предложения Гренландии, хотя "дебаты все чаще вращаются вокруг приобретения или даже оккупации острова". Бывший вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что "Европе следует реагировать соответствующим образом", с учетом изменений в современном мире.

Членству в Евросоюзе сопутствовали бы, по замыслу Хабека, не только соглашения по ключевым вопросам политики и экономики, но также "четкое обязательство по сохранению культуры, языка и права принятия решений на местном уровне у инуитов".

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что попытка Соединенных Штатов получить контроль над Гренландией военным путем будет означать распад Североатлантического альянса. При этом генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что все союзники по военному блоку "должны уважать друг друга, включая США как крупнейшего члена НАТО".

Между тем Bloomberg предупреждает, что начавшаяся 12 января неделя может оказаться решающей в дальнейшей судьбе Гренландии. В ближайшие дни американский госсекретарь Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефульвом, а также с главами МИД Дании и Гренландии Ларсом Лекке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт.