Мороз до минус 20 градусов ожидается в Москве в старый Новый год

Температура воздуха в Московском регионе в ночь на среду, 14 января, может опуститься до минус 20 градусов. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

В ночь, когда в России отмечается старый Новый год — наступление Нового года в соответствии с юлианским календарем (старый стиль) — прогнозируется снижение температуры.

Ожидается, что столбики термометров в Москве покажут 9-11 градусов ниже нуля, местами показатель может достигать минус 16 градусов. В Подмосковье прогнозируется 8-13 градусов мороза, местами — до минус 20 градусов.

При этом обильные снегопады уже не ожидаются, хотя не исключен небольшой снег, способный увеличить высоту снежного покрова на 2 сантиметра, сообщает ТАСС.

Ранее метеоролог Михаил Леус предупреждал, что в Московском регионе прогнозируется постепенное прекращение снегопадов с усилением морозов. При этом специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что погода без осадков ожидается ближе к Крещению — православные отмечают его 19 января. Тогда же, по словам эксперта, наступит и усиление морозов до 20-25 градусов мороза.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что из-за резкого похолодания система отопления столицы переводится на повышенный режим работы. Городские аварийные службы будут работать в усиленном режиме.